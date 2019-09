Le Service incendie de La Prairie récompensé pour une campagne de prévention

Le Service de sécurité incendie de La Prairie a été honoré par l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec qui lui a remis le prix Triangle jaune pour son programme Scènes d’enquête : les risques du feu.

Destinée aux adolescents, cette activité de prévention vise à les sensibiliser à différents dangers en les plongeant dans des situations réalistes. «En groupe de deux, les jeunes jouent aux enquêteurs en identifiant les causes de l’incendie et de quelle façon il aurait pu être évité», explique la Ville. De son côté, le maire de La Prairie Donat Serres s’est dit «fier que le Service se démarque avec cette campagne dynamique et innovante qui permettra de sauver des vies».