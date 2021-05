Le sport électronique pour soutenir les étudiants du Cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit veut contribuer à la réussite éducative et au bien-être de ses étudiants, une manette à la fois. C’est ainsi que la Fondation du Cégep organise un tournoi de sport électronique, connu sous le nom anglais de esport. Ce rassemblement de cyberathlètes prévu la fin de semaine du 29 mai sera aussi une belle vitrine pour cette discipline méconnue, mais très répandue à travers le monde.

À défaut de pouvoir organiser des collectes de fonds traditionnelles – un autre aléa de la pandémie –, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit a eu l’idée de lancer cet événement de sport électronique, qui est d’ailleurs pratiqué dans ses murs.

Les participants joueront dans le confort de leur chez-soi à Rocket League, un «mélange détonnant de soccer d’arcade et de chaos motorisé», selon le site Web du jeu. Le Cégep s’est d’ailleurs associé à Rocket League Québec, qui diffusera l’événement en direct sur sa page Twitch.

«On cherchait surtout à créer une expérience rassembleuse pour la fin de l’année scolaire, explique Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. L’année a été très difficile pour nos étudiants.»

Les organisateurs aimeraient attirer 500 étudiants du Cégep et le plus possible de gens de l’extérieur, alors qu’il n’y a pas de coût d’entrée pour participer. Les fonds seront recueillis grâce à des commandites.

Comme il s’agit d’un premier événement du genre pour la Fondation, aucun objectif précis en termes de sommes à récolter n’a été fixé. Avec les retombées générées par le tournoi, la Fondation entend prioriser l’octroi de bourses d’excellence et persévérance et bonifier le soutien financier accordé aux étudiants, alors que les demandes d’aide financière ont triplé au cours de la dernière année.

«Oui, il y a un aspect financier à une bourse, mais ça va plus loin, renchérit Mme Longpré. Les jeunes sont vraiment émus de recevoir un soutien de la Fondation.»

Une santé mentale fragilisée

Selon la Direction de santé publique de la Montérégie, 60% des 18 à 25 ans ont rapporté ressentir des symptômes suggérant un trouble d’anxiété ou une dépression. Des données qui inquiètent fortement le directeur général du Cégep Sylvain Lambert.

«Ça nous préoccupe beaucoup, affirme-t-il. Nos étudiants sont à l’âge de la socialisation, l’âge de la création de l’identité et ils sont privés d’une partie de ça en ce moment.»

M. Lambert dit aussi constater qu’une énorme majorité d’étudiants souhaite revenir en classe.

En attendant l’aval de la Santé publique, il se réjouit de la tenue du tournoi-bénéfice. L’événement est pour lui une façon de maintenir une activité plaisante, tout en mettant la lumière sur une discipline de plus en plus mise de l’avant par le cégep.

Démocratiser la discipline

Au même titre que le Cégep rivalise avec les autres institutions sur le terrain de football, on retrouve maintenant cinq équipes de sport électronique à Édouard-Montpetit. Elles ont d’ailleurs remporté les finales des jeux Overwatch et Rocket League de la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSÉ), en avril.

Elles sont encadrées de la même façon, avec pratiques, entraînements physiques et standards académiques à respecter. Une partie des retombées du tournoi servira par ailleurs à financer les équipements de ces équipes.

«C’est important de comprendre la façon dont on encadre ce milieu, qui est dans une perspective de réussite éducative et de saine perspective de vie, poursuit M. Lambert. C’est un phénomène mondial, mais il y a parfois un choc de culture quand on parle de cette discipline.»

Un choc que connaît très bien la porte-parole du tournoi et joueuse professionnelle Stéphanie Harvey, alias missharvey. Pour elle, la pratique du sport électronique offre une panoplie de possibilités professionnelles.

«Au hockey, ce n’est pas tout le monde qui devient Sidney Crosby, mais ton expérience dans le milieu peut faire en sorte que tu travailles avec Sidney Crosby, compare-t-elle. C’est la même chose avec le esport. Ce n’est pas parce que tu joues que tu vas devenir professionnel, mais être dans ce milieu peut t’ouvrir les portes à une multitude de métiers.»