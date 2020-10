Le stationnement hivernal en bordure de rue autorisé de façon permanente à Sainte-Catherine

Stationnement hivernal

Le stationnement hivernal en bordure de rue, instauré d’abord en tant que projet pilote en 2018 sur la rue Centrale durant la nuit, puis sur l’ensemble du territoire de Sainte-Catherine en 2019-2020, se prolongera. Les élus ont adopté une résolution en ce sens, considérant que le projet pilote a été un succès l’année dernière et que le Comité de circulation a émis une recommandation positive. Le stationnement en bordure de rue en période hivernale sera ainsi autorisé de façon permanente, selon la réglementation déjà en vigueur.

D’autres nouvelles de la dernière séance du conseil municipal de Sainte-Catherine

Politique pour les organismes et l’action bénévole

Les élus ont adopté la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l’action bénévole afin de «favoriser le développement de la communauté». Selon la Ville, la politique permettra aux organismes d’exercer plus adéquatement leurs rôles et responsabilités. Elle met à disposition des outils pour la saine gestion des activités. Son objectif comprend l’encadrement, le soutien et l’accompagnement des organismes, leur reconnaissance, la mise en place de leurs services, leur développement et leur pérennité.

Achat de mobilier

Le conseil a procédé à l’achat de mobilier pour la salle de la Rive, au centre municipal, à la hauteur de 6 056$ sur une période de 5 ans. L’endroit servira d’espace fonctionnel et technologique pour les personnes qui souhaitent louer une salle pour des rencontres d’affaires ou pour travailler, suivant la tendance WeWork. Une table de réunion, dix chaises de formation et deux tabourets ont été achetés.

Buts de soccer

Les élus ont résolu d’acheter deux paires de buts de soccer, dont une de grandeur senior pour ajouter au parc Francis-Xavier-Fontaine, puis une de grandeur junior en remplacement au parc Terry-Fox. Le contrat d’achat a été octroyé au fournisseur le groupe Sports-Inter à Québec au montant de 9 496$ qui sera remboursé sur une période de 5 ans.