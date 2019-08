Le Subaru Forester 2020 gagne en sécurité et en commodité

Article par Guillaume Rivard

Un an après le lancement de sa cinquième génération, le Subaru Forester apporte quelques changements à sa gamme pour 2020. Il sera disponible chez les concessionnaires dès septembre, affichant une hausse de prix qui varie de 500 $ à 900 $.

La principale nouveauté, c’est le système de sécurité EyeSight qui est maintenant inclus de série dans toutes les versions, même celle de base. Il comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, la gestion d’accélération précollision ainsi que l’alerte de déviation de trajectoire et de louvoiement avec assistance au maintien dans la voie.

Ainsi équipé, le Forester 2020 conservera inévitablement sa mention « Top Safety Pick+ » décernée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis.

De plus, pour que le conducteur n’oublie rien ni personne avant de sortir, un nouveau dispositif déclenche un avertissement sonore et visuel afin de l’inciter à vérifier la banquette arrière. On commence à retrouver ce genre de technologie dans un nombre grandissant de véhicules, ce qui devrait prévenir ces horribles histoires d’enfants ou d’animaux oubliés à bord.

La version Commodité, qui est la deuxième moins chère au menu, intègre aussi pour 2020 le freinage automatique en marche arrière, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir de même que les Services connectés Subaru Starlink avec abonnement gratuit de trois ans.

Les clients qui utilisent ces services pourront recevoir de l’aide d’urgence lors d’une collision, accéder à distance à certaines fonctions du Forester, planifier des rendez-vous d’entretien et recevoir des informations de navigation vers des points d’intérêts, entre autres.

Quant à la version Tourisme, elle ajoute cette année le système de détection de véhicules en approche et de surveillance des angles morts, des dossiers arrière inclinables, des bouches d’aération au dos de la console et des ports USB à l’arrière.

Le Forester est toujours alimenté par un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 litres avec injection directe qui fournit une puissance de 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied, exclusivement via la boîte de vitesses Lineartronic à variation continue et le système de traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru.

Voici l’échelle de prix du Subaru Forester 2020 :

Forester 2.5i – 28 695 $

Forester Commodité – 32 295 $

Forester Tourisme – 33 895 $

Forester Sport – 35 495 $

Forester Limited – 38 195 $

Forester Premier – 39 995 $