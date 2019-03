Le Subaru VIZIV Adrenaline pousse le design à un autre niveau

Article par Guillaume Rivard

Un autre véhicule concept s’ajoute à la liste des dévoilements du Salon de l’auto de Genève 2019. Le Subaru VIZIV Adrenaline retient l’attention parce qu’il représente une expression plus poussée et plus agressive de la philosophie de design « Dynamic x Solid » du constructeur japonais, d’abord lancée en 2014 et maintenant rebaptisée « BOLDER ».

L’objectif à partir de maintenant, au dire de Subaru, sera d’élargir les horizons de la marque, de définir les caractéristiques de ses modèles de façon plus claire et proéminente et de procurer encore plus d’agrément aux passagers.

La première incarnation du thème « BOLDER » est donc le concept Subaru VIZIV Adrenaline. Le nom VIZIV, rappelons-le, est une contraction de la phrase « Vision for Innovation ». Comme vous pouvez le voir sur les images, le véhicule arbore une silhouette plus athlétique et plus robuste que ce que nous avons vu jusqu’à présent, avec un toit contrastant qui renforce la structure de carrosserie et des protections tout à fait uniques au niveau des ailes, des bas de caisse et des pare-chocs. Les garnitures blanches sur les jantes et la bande de roulement agressive des pneus rehaussent également l’allure coriace du VIZIV Adrenaline.

Malheureusement, il ne s’agit que d’un exercice de style, Subaru n’ayant d’ailleurs fourni aucun détail sur la motorisation et les autres aspects techniques (les concepts VIZIV précédents renfermaient généralement un groupe motopropulseur hybride). La compagnie promet seulement de « marier un côté utilitaire pour le gens ayant un style de vie actif avec des performances hors route qui permettent de s’amuser n’importe où ».

Et même si le concept Subaru VIZIV Adrenaline fait penser au Subaru Crosstrek actuel (redessiné pour l’année-modèle 2018), il ne préfigure aucun modèle de série en particulier. Par contre, certains éléments du design serviront d’inspiration pour les futurs véhicules de Subaru.