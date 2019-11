Le successeur du Dodge Journey sera drôlement différent

Article par Guillaume Rivard

Le Dodge Journey existe depuis plus d’une décennie et n’a pratiquement pas changé depuis 2011. Ses ventes sont toujours respectables, mais soyons honnêtes : ce multisegment compact est démodé et aussi excitant qu’une fourgonnette.

Ce sera pire en 2020, sa dernière année de production, car FCA a décidé de passer le couperet dans la gamme. Notamment, le V6 de 283 chevaux et le rouage intégral ne sont plus disponibles. Tout ce qui reste, c’est un moteur à quatre cylindres qui envoie 172 chevaux aux roues avant par l’entremise d’une boîte automatique à quatre rapports. Sérieusement.

Depuis quelques années, on entend des rumeurs sur le remplaçant du Journey, mais aucune ne s’est encore concrétisée. Les plus récentes proviennent de Mopar Insiders qui, selon ses sources, affirme que le constructeur planifie un modèle de nouvelle génération beaucoup plus sportif basé sur la plateforme Giorgio d’Alfa Romeo – la même qui supporte la berline Giulia et le VUS Stelvio.

Le futur Journey (en fait, il risque de changer de nom) proposerait de série un rouage à propulsion et en option un système à quatre roues motrices. Il serait de taille comparable au Stelvio, peut-être un peu plus long, et se limiterait à offrir cinq places.

Toujours selon Mopar Insiders, le design extérieur s’inspirerait de la Dodge Charger et une version Scat Pack à moteur V8 HEMI serait même prévue. Le moteur de base serait un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 280 chevaux. Une boîte automatique à huit rapports accompagnerait les deux.

Enfin, la rumeur veut que la production déménage du Mexique en Italie, soit dans la même usine de Cassino qui assemble le Stelvio. Cela dit, il faudra voir si et comment la fusion entre FCA et le groupe français PSA influencera les choses.

Le remplaçant du Journey pourrait arriver sur le marché en 2022 comme modèle 2023.