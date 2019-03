Le suspect de la prise d’otage dans une caisse demeure détenu

Crédit photo : Journal Saint-François

Plusieurs accusations ont été déposées lundi au Palais de justice de Valleyfield contre Marco Legault, 56 ans, qui a pris en otage quatre employés de la Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive, le 8 mars.

La Couronne, représentée par Me Pierre-Olivier Gagnon, a déposé contre le récidiviste des accusations de séquestration, menaces de mort et possession d’une arme dans un dessein dangereux, à l’endroit de l’une ou l’autre des 4 victimes, soit Lise Desgroseillers, Martin Trépanier, Marie-Pier Brisson et Nathalie Deschambeault. Personne n’a été blessé.

Le procureur de la poursuite s’est du même coup opposé à la remise en liberté de l’accusé. La juge Marie-Chantal Doucet a néanmoins autorisé le prévenu à recevoir les soins et la médication que nécessite sa condition.

L’accusé, représenté par Me Louis-Philippe Mercier, doit revenir au tribunal jeudi pour son enquête sur remise en liberté pro forma.

À la suite des événements de vendredi dernier, la Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield a fermé ses 3 points de services le lundi 11 mars.

Une rencontre médiatique est également prévue en fin d’après-midi lundi.

Plus de détails à venir.