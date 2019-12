Le temps d’attente ne diminue pas aux urgences

La période des Fêtes continue d’être occupée dans les salles d’urgence des hôpitaux de la région. Les établissements de santé affichent un taux moyen d’occupation de 142%.

Selon le site Web indexsanté.ca, dont les données sont mises à jour chaque heure, 49 civières sont occupées par des patients au Centre hospitalier Anna-Laberge à Châteauguay. Le taux d’occupation s’élève à 154%. Un total de 29 patients sont alités depuis plus de 24 heures et une dizaine depuis plus de 48 heures.

Le pire taux d’occupation est celui de l’hôpital du Suroît avec 191% et une soixantaine de civières occupées.

Taux d’occupation par hôpital:

Hôpital Charles-LeMoyne: 114%

Hôpital du Haut-Richelieu: 149%

Hôtel-Dieu de Sorel: 147%

Hôpital Honoré-Mercier: 115%

Hôpital Pierre-Boucher: 134%

Centre hospitalier Anna-Laberge: 153%

Hôpital Barrie Memorial: 140%

Hôpital du Suroît: 191%

