Le Tim Hortons de Saint-Mathieu sert ses premiers clients

Moins de deux semaines après l’ouverture de la station-service et du dépanneur, c’était au tour du restaurant Tim Hortons d’accueillir ses premiers clients à Saint-Mathieu, le lundi 17 juin.

Plus d’une trentaine de personnes faisaient la file vers 13h pour se procurer café, beigne et sandwich. La mère de la mairesse Lise Poissant a été la première personne à franchir l’entrée du restaurant, soulignant qu’elle attendait l’ouverture «depuis très longtemps!»

Les travaux auront duré plus de sept mois, alors que les pelles avaient commencé à creuser le terrain vacant de 151 000 pieds carrés en novembre.

Rencontrés sur la place, le promoteur Sylvain Robert et le représentant de Grilli Samuel, Jonathan Lévesque, ont indiqué qu’ils sont en pourparlers avec d’autres commerçants intéressés à s’installer dans ce pôle de services situé à l’angle de la montée Monette et de l’autoroute 15. La Municipalité et les promoteurs ont évoqué entre autres la chaîne de restaurants Subway.