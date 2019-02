Le Toyota Tacoma 2020 introduit au Salon de l’auto de Chicago

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur japonais a dévoilé le Toyota Tacoma 2020 au Salon de Chicago, et bien qu’on mentionne « des changements d’un bout à l’autre », ça prend un œil averti pour distinguer le modèle 2020 des éditions précédentes.

Les changements au Tacoma sont plus qu’esthétiques, bien que Toyota ait annoncé que la plupart des déclinaisons obtiendront une grille et des jantes en alliage révisées.

À l’intérieur, la camionnette profite d’un nouveau système multimédia avec écrans tactiles de sept et de huit pouces – remplaçant les unités de 6,1 et de 7,0 pouces – ainsi que l’intégration Android Auto et Apple CarPlay.

La variante TRD Sport reçoit des insertions de chrome dans les feux arrière et des phares antibrouillards à DEL, alors que des feux de jour et des phares à DEL sont également disponibles. La clé intelligente fonctionne maintenant pour la porte du passager avant. De plus, Toyota ajoute ce qu’il appelle un moniteur à vue panoramique, procurant une meilleure visibilité des alentours du camion lors des escapades hors route. La version TRD Off-Road obtient les mêmes révisions esthétiques que le TRD Sport et un moniteur multiterrain en option, qui lit la surface sous le véhicule. Le Tacoma Limited est équipé de série des phares à DEL et le moniteur à vue panoramique, tout comme des embouts d’échappement chromés.

Le Toyota Tacoma TRD Pro 2020 profite de roues en alliage de 16 pouces redessinées et plus légères, un recalibrage des amortisseurs Fox, des phares séquentiels à DEL et des insertions noires dans les feux arrière, alors que le moniteur à vue panoramique et le moniteur multiterrain mentionnés plus tôt figurent de série. La peinture Bleu cavalerie disparaît au profit d’une nouvelle teinte exclusive nommée Vert armée, alors que les couleurs Super blanc, Noir minuit métallisé et Gris magnétique métallisé sont également disponibles. La version hors route extrême du Tacoma reçoit aussi un nouveau siège du conducteur à 10 réglages électriques et un écran tactile de huit pouces.

Par contre, aucun changement en ce qui a trait aux motorisations. Le Toyota Tacoma 2020 continuera de proposer un quatre cylindres de 2,7 litres développant 159 chevaux et un V6 de 3,5 litres avec 278 chevaux. Les deux sont jumelés à une boîte automatique à six rapports, mais le V6 peut aussi être géré par une manuelle à six rapports.

Les prix et la date de mise en vente seront annoncés plus tard.