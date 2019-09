Le traditionnel Train des Fêtes de retour cet automne

Le traditionnel Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) reprendra du service dans la région le lundi 25 novembre pour émerveiller petits et grands.

La Ville de Saint-Constant a annoncé que le convoi illuminé de milliers d’ampoules multicolores fera un arrêt à la gare Sainte-Catherine. La Ville de Delson a confirmé au Journal que le train allait aussi être de passage le 25 novembre. Quant à la Municipalité de Saint-Mathieu, elle a indiqué au Reflet qu’elle est toujours en attente d’une confirmation du CP.

Par ailleurs, le CP n’a pas encore dévoilé l’horaire de la soirée et la liste des artistes qui animeront le spectacle.

La petite histoire du Train des Fêtes

Lancée en 1999, cette initiative du Canadien Pacifique est une occasion de permettre à la population de célébrer tout en amassant des denrées et de l’argent pour les plus démunis à l’occasion de Noël. En échange de cette activité gratuite, le public est invité à faire des dons sur place aux organismes locaux qui gèrent la guignolée.

Le CP estime que des milliers de personnes ont assisté au passage du Train des Fêtes depuis sa fondation, permettant de récolter plus de 14,5 M$ et 4,3 millions de livres de nourriture au Canada et aux États-Unis.

(Avec la collaboration d’Hélène Gingras)

