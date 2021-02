Le train ne sifflera plus à Delson

La rue de la Station est désormais fermée à toute circulation, ce qui devrait permettre de réduire de façon significative le sifflement des trains à cet endroit, a fait savoir le maire de Delson Christian Ouellette, lors de la séance du conseil municipal, le 19 janvier.

Cette rue appartient au Canadien Pacifique et la Ville s’est entendue avec elle pour qu’elle ne soit plus accessible aux voitures. La Municipalité a mis plus de 10 ans pour parvenir à cette entente avec la compagnie ferroviaire. Le sifflement des trains constituait un irritant pour les résidents vivant à proximité.

«Les chauffeurs de train, qui ne sont pas toujours les mêmes, devraient perdre l’habitude de siffler à cet endroit, mais on peut s’attendre à ce que si c’est le même chauffeur, depuis 5, 10 ou 15 ans, il ne perde pas l’habitude rapidement», a-t-il dit.

M. Ouellette a néanmoins précisé qu’un conducteur a l’obligation de siffler en cas d’urgence, comme par exemple la présence d’un animal sur la voie.

Au printemps, le Canadien Pacifique sécurisera les installations à cet endroit, à proximité de la gare du train de banlieue, où elle possède également une cour de triage.

Advenant un sifflement excessif, les citoyens sont invités à appeler ou la Ville ou à lui envoyer un courriel.