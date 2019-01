Le travail des Mohawks au pont Mercier salué

Crédit photo : Archives

La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain a rendu hommage, le 7 janvier, aux travailleurs de Kahnawake qui ont réalisé la réfection du tablier du pont Honoré-Mercier.

«Après huit ans de travaux complexes, le programme majeur de remplacement du tablier de la section fédérale du pont Honoré-Mercier – l’un des plus importants projets réalisés par des Autochtones au Canada – a été complété le 14 août 2016. Un accomplissement significatif qui n’aurait pu être réalisé sans la contribution des travailleurs Mohawk et la collaboration du conseil de bande de Kahnawake, de la MRC de Roussillon et des partenaires de la mobilité», exprime l’organisme fédéral sur son site internet.

«Le projet de remplacement du tablier du pont Honoré-Mercier est un bel exemple de collaboration entre les Nations, basé sur le respect, l’ouverture et la compréhension, ajoute-t-il. L’expertise développée par PJCCI et les entrepreneurs Mohawk, au fil des années, a permis de mener à terme des travaux d’une grande complexité sur un des ponts les plus névralgiques pour la grande région de Montréal.»

La partie fédérale du tablier du pont a été remise à neuf section par section de 2008 à 2016. Un total de 982 dalles ont été découpées et remplacées. Les travaux vont prolonger la durée de vie du pont d’au moins 75 ans, selon PJCCI.