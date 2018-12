Le tri des matières recyclables a recommencé

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les activités ont repris au centre de tri Papiers MD à Châteauguay où le contenu des bacs de récupération des citoyens de la région est acheminé.

«Voilà une heureuse nouvelle et la preuve qu’il importe de maintenir ses bonnes habitudes de récupération», fait valoir dans un communiqué, le 17 décembre, la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Le centre de tri était sur pause depuis le 1er octobre. Les matières y étaient entreposées en raison d’un manque de débouchés qui occasionnait des pertes financières importantes pour le Groupe Tiru qui l’opère. L’entreprise souhaitait rouvrir le contrat avec les MRC du territoire pour partager les pertes comme il a été possible de le faire avec d’autres villes mais elle a essuyé un refus. Roussillon et Beauharnois-Salaberry ont notamment justifié leur position en observant que la compagnie ne leur avait pas offert de remboursement lorsque le prix des matières recyclables étaient au mieux.

«La MRC estime à plus de 20 millions $ la valeur des contrats qu’a obtenus le Groupe TIRU depuis 1992 et à plus de 150 000 tonnes la quantité de matières qui a été acheminée au centre de tri de l’entreprise pour être revendues, et ce, sans qu’aucune ristourne en 25 ans n’ait été remise à la MRC, au moment où le prix des matières était pourtant élevé et les marges de profit alléchantes», indiquait la MRC-de-Beauharnois-Salaberry dans un communiqué le 14 novembre. Elle et la MRC de Roussillon encourageaient alors les citoyens à continué à déposer papier, carton, métal et plastique dans le bac bleu.