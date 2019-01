Le voici, le Ford Explorer 2020

Article par Frédéric Mercier

Quelques jours avant son dévoilement officiel au Salon de l’auto de Detroit, Ford a publié les premières images de l’Explorer 2020.

Présenté sous une toute nouvelle génération, l’Explorer 2020 adopte un design qui se dissocie du modèle actuel tout en conservant un air de famille bien clair.

Un nouveau moteur… et une version hybride

Sous le capot, l’Explorer dit adieu au V6 atmosphérique qui lui servait de motorisation de base. Le moteur d’entrée de gamme devient plutôt un bloc à quatre cylindres turbo de 2,3 litres, lequel sera jumelé à une boîte automatique à 10 rapports.

Ford n’a pas encore confirmé la puissance de ce moteur pour 2020, mais le constructeur prédit une puissance de 300 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Notons que cette mécanique est déjà offerte en option avec l’Explorer 2019, mais sa puissance est limitée à 280 chevaux.

Pour 2020, le Ford Explorer proposera désormais un nouveau moteur à six cylindres turbocompressé de 3,0 litres. Bien que plus petite que le moteur de 3,5 litres qu’elle remplace, cette motorisation optionnelle devrait offrir des performances supérieures, estime Ford. Le constructeur parle d’une puissance (estimée pour le moment) de 365 chevaux et d’un couple de 380 livres-pied.

Ford a aussi brièvement confirmé qu’une variante hybride sera commercialisée, mais les détails quant à cette nouvelle version n’ont pas été dévoilés. Rappelons qu’en mars dernier, Ford avait annoncé que tous ses VUS allaient être offerts avec une version hybride ou hybride rechargeable dès 2020.

Finalement, pour les amateurs de performance, sachez que l’Explorer sera aussi commercialisé en variante ST, comme c’est dorénavant le cas pour l’Edge.

Plus de techno

Plus léger que le modèle qu’il remplace, l’Explorer 2020 sera livré de série avec l’ensemble Ford Co-Pilot 360, regroupant plusieurs technologies d’aide à la conduite telles que l’avertissement de présence dans les angles morts, le système de maintien de voie et l’assistance précollision avec système de freinage d’urgence automatique.

Parlant de technologie, l’Explorer 2020 sera désormais disponible avec un écran tactile vertical de 10,1 pouces intégrant la dernière génération du système multimédia SYNC.

Le VUS américain sera aussi équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif capable d’identifier les panneaux de signalisation et pourra aussi se stationner de lui-même à la simple pression d’un bouton.

Et pour les amateurs de musique, Ford précise que l’Explorer 2020 sera aussi livrable avec un système audio à 14 haut-parleurs de 980 watts!

Construit aux États-Unis, le Ford Explorer 2020 arrivera chez les concessionnaires l’automne prochain.