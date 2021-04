L’église de Saint-Mathieu deviendra La Mathéenne espace culturel

La Municipalité de Saint-Mathieu confirme qu’elle recevra la subvention de 664 000$ annoncée en personne par la ministre de la Culture Nathalie Roy en septembre 2020 pour la reconversion de l’église en centre multifonctionnel. Elle officialise aussi le nom de son projet, soit La Mathéenne espace culturel.

L’entente pour l’aide financière étant entérinée, les travaux dans le bâtiment qui célèbre son centenaire cette année pourront débuter à l’automne, se réjouit la mairesse Lise Poissant.

D’ici là, la Municipalité lancera un appel d’offres pour embaucher une firme d’architecture qui élaborera les plans et devis de la transformation de l’église. Elle projette d’y installer des commodités, comme des toilettes, un comptoir pour servir des breuvages et une billetterie, qui permettront de tenir des spectacles, réunions de famille, projections cinématographiques, etc.

«Nous souhaitons laisser un héritage positif aux générations à venir et des souvenirs qui seront créés dans le noyau villageois de Saint-Mathieu.» -William Monette

«Les célébrations du 100e anniversaire de Saint-Mathieu en 2017 nous ont fait voir qu’il y a un intérêt pour ce genre d’événement, mais que des manques existent quant aux installations», explique Mme Poissant.

Elle ajoute que sans l’aide financière du gouvernement, le projet n’aurait pas pu être enclenché maintenant.

«La subvention couvre 50% des coûts. Des collectes de fonds seront nécessaires pour pallier le reste», ajoute-t-elle.

Les bancs seront aussi retirés pour laisser de la latitude aux organisateurs, mais une partie de l’église demeurera dédiée à la pratique religieuse, précise Mme Poissant, qui dit s’inspirer notamment de l’église de Sainte-Élisabeth-de-Warwick reconvertie en fromagerie.

«L’idée est de ne pas perdre le cachet historique et religieux de l’endroit», ajoute la mairesse.

Un lieu pour la communauté

Ayant grandi à Saint-Mathieu, William Monette se plaît à collaborer à un projet qui rassemblera la communauté en ces temps difficiles, dit-il.

«On souhaite que les citoyens s’approprient ce projet et partagent leur point de vue, afin de l’enrichir. À terme, il aura un impact durable sur la qualité de vie des résidents», soutient le responsable des communications et du marketing de l’organisme Événements Saint-Mathieu, en charge de la programmation, notamment.

Le bâtiment étant vieillissant, mais sa valeur patrimoniale toujours réelle, la reconversion de l’église permettra à la fois de protéger le lieu et d’offrir une nouvelle option de salle dans la région, souligne M. Monette.

«C’est ce que la population souhaite, selon ce qu’ont révélé des sondages menés auprès d’elle», dit-il.

Quant aux vitraux de l’église classés objets patrimoniaux par le ministère de la Culture, la subvention de 25 000$ reçue en 2019 pour leur mise en lumière demeure valide, fait savoir Mme Poissant. Cet autre projet s’intégrera dans celui de La Mathéenne, indique celle qui souhaite faire connaître «ce bien méconnu des citoyens».

Un nom «porteur de sens»

Le choix de nommer le projet La Mathéenne fait écho au sentiment de fierté qui habite les citoyens de Saint-Mathieu, expliquent la Municipalité et l’organisme Événements Saint-Mathieu. Ce nom «porteur de sens rappelle aussi l’apport des femmes dans le développement de la municipalité», ajoute la mairesse Lise Poissant. Finalement, il a été également inspiré par l’emploi du féminin dans les noms de salles de spectacle, comme la Place des arts, par exemple.