L’église Nouvelle vie nie qu’elle offre des «thérapies pour guérir l’homosexualité»

Crédit photo : Pixabay

L’église Nouvelle vie, présente à Longueuil et à La Prairie, se défend à la suite d’un reportage de TVA Nouvelles alléguant qu’elle donne des thérapies de réorientation sexuelle. Elle affirme que c’est faux.

Dans un reportage du bureau d’enquête de TVA, diffusé le 3 novembre, un infiltrateur a payé 200$ pour deux rendez-vous avec George-Marie Craan, une psychothérapeute certifiée. Les séances se sont déroulées dans les locaux de l’église Nouvelle vie située à Longueuil.

Celle-ci lui a laissé savoir qu’il est possible de «désapprendre» son attirance pour les hommes et de se «reprogrammer». La rencontre a été filmée par une caméra cachée.

L’avocate de l’établissement religieux a rapporté à TVA que les rencontres se sont faites dans le cadre de la pratique privée de Mme Craan. En d’autres mots, elle soutient que l’église n’est pas derrière cette initiative.

En entrevue avec Le Reflet le 7 novembre, Jocelyn Olivier, pasteur adjoint à l’église Nouvelle vie affirme qu’après ce cas spécifique, l’utilisation des locaux «sera gérée à l’interne», sans vouloir donner plus de détails.

Ce dernier a accepté de parler au journal au nom des deux établissements de l’église, où «des thérapies de conversion ne sont absolument pas offertes», dit-il.

Aucun événement ne s’est produit à l’église de La Prairie, affiliée à celle de Longueuil.

M. Olivier n’a pas voulu commenter le reportage qui a suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux.

«C’est un sujet beaucoup trop complexe et nuancé pour se prononcer et être bien compris en une conversation», affirme-t-il.

L’infiltrateur de TVA se serait retrouvé à l’église Nouvelle vie après avoir été référé par Canada Journey, un organisme qui affirme sur son site Web vouloir aider les gens à vivre leur vie à travers leurs relations, leur sexualité et leur identité avec l’aide de Dieu.

«Nous sommes une grosse église et nous faisons de l’accompagnement dans une démarche chrétienne et biblique», s’est-il contenté d’expliquer lorsque questionné sur les raisons de cette référence.

Il ajoute que Nouvelle vie, qui existe depuis 25 ans, «n’a jamais cautionné l’intimidation et l’homophobie. On déploie toute notre énergie à défendre la justice sociale et humanitaire».

«Nous ne nous engageons pas dans les débats sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais je peux vous dire que nous accompagnons les gens dans toutes les sphères de leur vie, pas sur un aspect précis et aussi pointu que leur orientation sexuelle», conclut-il.