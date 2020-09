L’emballage des Mini Babybel recyclé grâce à un partenariat avec TerraCycle

Les amateurs des Mini Babybel pourront donner une deuxième vie à l’emballage et à la cire une fois le fromage englouti, afin que ces matières soient recyclées. Ce, grâce à un partenariat avec l’entreprise TerraCycle, spécialisée dans le recyclage des résidus qui ne sont pas acceptés dans le bac bleu.

«La cellophane, les filets et les étiquettes sont transformés en granulés de plastique qui seront utilisés pour fabriquer d’autres objets en plastique réutilisable, tels que des outils de jardin ou des bancs de parc», fait savoir le Groupe Bel, qui fabrique le fromage.

Les attaches métalliques serviront quant à elle à faires des joints, des écrous ou des boulons. Enfin, la cire une fois fondue et filtrée pour en retirer les impuretés sera utilisée pour fabriquer des chandelles.

Mode à suivre

Un consommateur qui souhaite participer au programme doit en premier lieu s’inscrire sur le site web de TerraCycle. Ensuite, il conserve ses emballages dans une boîte. Lorsqu’il est prêt à l’envoyer, il imprimer une étiquette d’envoi prépayée disponible sur le site web et poste le tout gratuitement à TerraCycle.

Le consommateur pose deux bonnes actions, puisqu’il obtient en plus des points échangeables contre un don à un organisme à but non lucratif de son choix.

«Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2025 incluant la réduction de notre empreinte environnementale. Ce programme est la première étape d’une série de mesures qui visent à protéger l’environnement», déclare Cristine Laforest, directrice générale de Bel Canada.

Des dizaines de milliers de produits Babybel vendus annuellement au Canada. Depuis quelques semaines, ils sont aussi produits en Montérégie, une première canadienne.