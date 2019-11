L’envie de se lancer en affaires est forte dans la région

Le territoire de la MRC de Roussillon est un terreau fertile pour les futurs entrepreneurs. C’est ce qu’a constaté l’organisme qui envisage de développer un incubateur-accélérateur afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Selon le Portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Roussillon, «la création d’une nouvelle entreprise comme principal choix de se lancer en affaires (83,7%) est nettement supérieure à l’ensemble de la Montérégie (72,3%) et du Québec (72%)».

«De plus, les individus qui comptent se lancer en affaires d’ici un an sont deux fois plus nombreux dans la MRC que dans l’ensemble du Québec», indique également le document, tiré d’une enquête effectuée en Montérégie par la firme Léger pour le compte de Montérégie Économique et ses 15 MRC entre décembre 2018 et avril 2019.

Pour la MRC de Roussillon, ce résultat constitue des signes encourageants pour l’avenir de l’entrepreneuriat au cours des prochaines années dans la région.

Un projet d’incubateur-accélérateur d’entreprise s’inscrit donc «en lien direct avec cette prévision», précise dans un communiqué Josyane Desjardins, directrice du service économique à la MRC de Roussillon, parce qu’ils «jouent un rôle important en matière de vitalité entrepreneuriale pour une région». Celui-ci a été inscrit dans les stratégies de développement régional de l’organisme.

Thème abordé à Investir Roussillon

Les chiffres du Portait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Roussillon ont été dévoilés dans le cadre de la troisième édition de l’événement Investir Roussillon, tenu à Saint-Constant, le 21 novembre. À cette occasion, cette activité de réseautage a permis à la centaine d’acteurs économiques qui y participait de se familiariser avec le rôle des incubateurs et accélérateurs d’entreprises.

«La MRC de Roussillon, au même titre que les autres acteurs économiques de la région, peut faire une réelle différence en concertation et en déploiement d’outils en appui à la création et la croissance d’entreprises innovantes», a affirmé Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant.

Qu’est-ce qu’un incubateur d’entreprises ?

Un incubateur d’entreprises permet aux entreprises en démarrage d’accéder à du mentorat, à des investisseurs et à d’autres formes de soutien pour les aider à s’établir. Les entreprises ayant dépassé ce stade trouvent plutôt du soutien auprès d’un accélérateur d’entreprises.

Un incubateur d’entreprises permet également aux jeunes entreprises d’accéder à des ressources logistiques et techniques, ainsi qu’à de l’espace de bureau partagé.

Parce que chaque entreprise se développe à son rythme, un programme d’incubateur peut durer de plusieurs mois à quelques années. Il vise à donner aux entreprises en démarrage les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour devenir autonomes. (Source : Banque de développement du Canada)