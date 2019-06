L’équipe de Saint-Constant récolte plus de 16 000 $ au Grand Défi Pierre Lavoie

L’équipe de la Ville de Saint-Constant a amassé un total de 16 450$ au terme de sa participation au Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) qui s’est tenu du 13 au 16 juin.

Les membres de la formation ont parcouru 1 000 km à vélo à travers le Québec pour une 3e année consécutive. L’argent récolté sera versé notamment à l’école primaire Félix-Leclerc pour la mise en place d’un projet «ludique et innovant», fait savoir la Ville. Une partie des fonds sera également remise à la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Membre de l’équipe, le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, a fait savoir que les conditions météorologiques avaient représenté un défi, puisque les cyclistes ont dû braver la pluie, la grêle et le froid durant leur périple. Il est toujours possible de faire un don à l’équipe sur le site web du GDPL pour remettre un montant plus important à l’école.

Sur la photo, le chauffeur, Gilles Lapierre et les membres de l’équipe Marc-André Gascon, Régent Bergevin, Jean-Claude Boyer, David Lemelin et Stéphane Brochu.