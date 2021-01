Les 10 livres les plus vendus en 2020

Enfermés chez eux, les Québécois ont été plus nombreux à lire cette année. Et ceux qui lisaient déjà ont lu plus! Voici les 10 meilleurs vendeurs de 2020, selon librairie indépendante L’Arlequin à Saint-Sauveur.

Article de Simon Cordeau, Journal Accès, Initiative de journalisme local

1 – Em, de Kim Thúy

La violence cruelle de la guerre du Vietnam et l’amour intime des vies qui se croisent par hasard se mêlent dans ce roman touchant. Kim Thúy manipule avec adresse les fils de ces historiques véritables pour tisser un récit profondément humain.

2 – L’empire du politiquement correct, de Mathieu Bock-Côté

La controverse autour de cet essai politique en a certainement fait mousser les ventes! Alors que les sujets de censure, de politiquement correct, de racisme et de liberté d’expression se brouillent et reviennent sans cesse dans l’actualité, Bock-Côté sait défendre avec verve sa position, qu’on soit d’accord ou non.

3 – Je suis un chercheur d’or, de Guillaume Dulude

L’auteur, aventurier et scientifique, a acquis une expérience unique en allant à la rencontre de tribus vivant partout à travers le monde. Il nous partage ses découvertes et ce qu’il en a appris dans cet essai, sous-titré : Les mécanismes de la communication et des relations humaines.

4- Le Crépuscule et l’aube, de Ken Follett

Le prolifique auteur gallois nous livre le dernier ouvrage dans sa série Les Piliers de la Terre. L’intrigue est plantée en 997, à la fin du haut Moyen-Âge, alors que les Anglais doivent repousser les attaques des Vikings envahisseurs.

5 – La Vie mensongère des adultes, d’Elena Ferrante

L’autrice italienne explore les thèmes de l’adolescence, de la famille et de l’émancipation des femmes, dans les hauteurs de Naples, dans son premier roman depuis 2014.

6 – À la plaque, de Ricardo

Le dernier guide de cuisine du populaire Ricardo vous apprend comment utiliser la plaque, accessoire présent dans toutes les cuisines, pour préparer des repas complets, simples et conviviaux.

7 – Forêt : identifier, cueillir, cuisiner, d’Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal

Cet outil de référence, très axé sur les Laurentides, deviendra votre bible pour identifier plus de 100 plantes comestibles qu’on retrouve dans les forêts québécoises. Les auteurs sont des chasseurs de champignons passionnés, qui ont travaillé avec les restaurateurs d’ici pour réaliser cet ouvrage unique.

8 – L’Énigme de la chambre 622, de Joël Dicker

L’auteur nous fait découvrir sa ville natale dans ce roman policier où se mêlent un meurtre irrésolu, un triangle amoureux et les Alpes suisses.

9 – À train perdu, de Jocelyne Saucier

L’autrice québécoise nous transporte sur les chemins de fer de l’Ontario et du nord du Québec dans ce roman très attendu, 9 ans après la parution d’Il pleuvait des oiseaux.

10 – Du côté des Laurentides, de Louise Tremblay-D’essiambre

La populaire et prolifique autrice, qui a signé son 50e roman en novembre, nous a livré sa dernière trilogie, Du côté des Laurentides, de novembre 2019 à août 2020. Celle qui adore les sagas historiques s’est donnée les Laurentides des années 1930 comme terrain de jeu, pour notre plus grand plaisir.