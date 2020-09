Les activités de loisirs de retour à La Prairie

Les activités de loisirs de la Ville de La Prairie reprendront cet automne, laisse savoir celle-ci. Les inscriptions débuteront en ligne le 9 septembre pour les résidents.

En raison de la pandémie, la Ville n’a pu produire et distribuer la version imprimée de la programmation loisirs d’automne comme elle le fait d’habitude. Celle-ci est donc exclusivement accessible en ligne.

«Le conseil municipal et moi sommes fiers du travail accompli autant par les citoyens que par les employés de la Ville pour limiter l’étendue de la pandémie de la COVID-19. Nous pouvons ainsi reprendre de façon sécuritaire les activités suspendues il y a quelques mois», souligne le maire Donat Serres, tout en invitant les citoyens à continuer de respecter les mesures sanitaires.

Selon les mesures émises par la Santé publique, le port du couvre-visage sera obligatoire dans les couloirs du Centre multifonctionnel Guy-Dupré pour les personnes âgées de 10 ans et plus. Les visiteurs devront aussi répondre aux questions d’usage et se laver les mains à l’entrée.

Le nombre de participants ayant été revu à la baisse pour toutes les activités afin de permettre aux participants de respecter les mesures sanitaires, ces derniers pourront retirer leur couvre-visage durant leur activité si la distanciation physique de deux mètres est respectée.

Pour les citoyens qui préfèrent s’inscrire et faire le paiement par téléphone, il sera possible de le faire à compter du 11 septembre, à la condition que leur Carte-privilèges soit valide. Cette même date, ceux qui souhaitent payer par chèque ou par débit pourront prendre rendez-vous en communiquant avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 450 444-6700.