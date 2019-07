Les amateurs de vélo sont invités à la première édition du Tour cycliste de Roussillon

C’est le samedi 21 septembre qu’aura lieu le départ de la première édition du Tour cycliste de Roussillon au profit de la Fondation des gouverneurs de l’espoir et à la Maison du Goéland.

Le départ aura lieu à 9h à l’école Armand-Frappier à Saint-Constant, tout comme l’arrivée. Pour l’occasion, trois parcours seront proposés aux cyclistes: le «Grand tour» d’une distance de 107 km, le «Tour intermédiaire» de 75 km et le «Petit tour» de 38 km. Les participants doivent être suffisamment en forme pour être en mesure de maintenir une vitesse moyenne de 24 km/h.

«En plus de promouvoir les saines habitudes de vie, cette activité permettra aux citoyens et aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les parcours cyclables du territoire de la MRC, de profiter de la beauté des paysages, de bouger et de passer de bons moments», a fait savoir, par communiqué, le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Le coût d’inscription est de 75$ incluant un maillot et le dîner lors de l’événement. Il faut avoir, bien sûr, son vélo et une gourde bien remplie.

Le Tour cycliste de Roussillon bénéficie du soutien de la Fédération québécoise des sports cyclistes, des Villes de Châteauguay, de Saint-Mathieu et de Candiac et de la Fromagerie Ruban Bleu, qui offrira en dégustation plusieurs de ses produits.

Pour s’inscrire et/ou obtenir de plus amples informations, on doit se rendre sur le site : lepointdevente.com. La date limite pour participer est le 2 août.