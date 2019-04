Les artistes, écrivains et organismes invités à soumettre leur projet

Crédit photo : Depositphotos

La MRC de Beauharnois-Salaberry s’associe aux MRC du Haut-Saint-Laurent, de Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon, ainsi qu’au Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ), pour lancer en collaboration avec Culture Montérégie un 3e appel de projets s’adressant aux artistes, écrivains et organismes culturels de la Montérégie-Ouest.

La MRC de Beauharnois- Salaberry désire par cette entente de partenariat territoriale contribuer aux objectifs du programme qui sont de:

Stimuler la création artistique et littéraire sur tout le territoire;

. Contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains de toutes générations et de toutes origines sur le territoire et favoriser leur rétention dans leur localité;

. Motiver les organismes artistiques professionnels et culturels structurants pour le rayonnement et le développement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur;

. Encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Comment se procurer le formulaire

Pour connaître tous les détails des quatre volets reliés au Programme de partenariat territorial en Montérégie-Ouest, soit Soutien aux artistes et aux

écrivains professionnels, Soutien aux organismes artistiques professionnels, Soutien à la mobilité pour les artistes et Soutien à la mobilité pour les organismes, il est nécessaire de visiter le site Web du CALQ, section «Aide financière», onglet «Aides régionales», au calq.gouv.qc.ca. Les membres de la communauté culturelle régionale ont jusqu’au 13 juin 2019 pour déposer leur projet auprès du CALQ.

Services-conseils

Pour toute information additionnelle en lien avec cet appel de projet ou relativement à leur dossier de demande, les artistes professionnels et les organismes

culturels peuvent compter sur les services-conseils de Culture Montérégie pour la préparation de leur dossier. Ils sont invités à communiquer avec Sabrina Brochu, agente de développement à Culture Montérégie, afin de vérifier leur admissibilité et s’assurer que leur projet réponde aux objectifs et aux conditions du programme. Ces services sont offerts gratuitement et à tous.