Les artistes participant au Train des Fêtes à la maison annoncés

Le Canadien Pacifique (CP) a révélé les artistes qui prendront part au concert virtuel qu’il tiendra le 12 décembre à 20h, heure de l’Est, dont Serena Ryder et le groupe The Trews.

Le CP a également annoncé qu’il versera 1,24 M$ aux banques alimentaires dans les communautés qui accueillent habituellement le Train des Fêtes. Celui-ci a été annulé cette année, en raison de la pandémie. Depuis 1999, un total de 19,05 M$ a été amassé aux abords du train. Les banques alimentaires ont également reçu 4,8 millions de livres de denrées localement.

Le Complexe le partage à La Prairie et Saint-Constant ainsi que le Club des copains à Delson en bénéficient, d’ailleurs.

«Depuis plus de deux décennies, la famille du CP est venue en aide aux Canadiens et aux Américains dans le besoin par l’entremise du programme du Train des Fêtes du CP, a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP, par voie de communiqué.

Il ajoute qu’en cette année où les défis personnels et économiques ont été nombreux, le concert sera un appel à l’action afin que les adeptes du train qui le peuvent donnent généreusement à Noël.

«L’esprit du Train des Fêtes s’animera même si le train ne sillonnera pas le pays en raison de la pandémie de COVID-19», dit-il.

Les artistes JoJo Mason, Logan Staats et Kelly Prescott performeront également à l’occasion du concert virtuel. Celui-ci sera présenté sur la page Facebook du CP.

Le Conseil Mohawk de Kahnawake a souligné la participation de Logan Staats, membre des six nations. Le Train des Fêtes est un apport important pour la banque alimentaire Kateri sur le territoire autochtone depuis 2005.