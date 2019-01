Les Beaux dimanches d’hiver à La Prairie de retour pour deux dimanches

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Les citoyens de La Prairie sont invités, encore une fois cette année, à célébrer gratuitement en famille les plaisirs de l’hiver. Le rendez-vous est donné pour les dimanches 10 et 17 février au parc Lucie-F.-Roussel. Deux thèmes ont été retenus pour élaborer la programmation soit, Soyez sportif! et Soyez festif!

«Les Beaux dimanches d’hiver sont une excellente occasion de tirer le meilleur parti de l’hiver! Rien de mieux pour apprivoiser la saison froide et encourager les saines habitudes de vie que de s’amuser dehors en famille! Nous avons programmé des activités gratuites pour tous les âges, alors nous attendons les citoyens en grand nombre», a déclaré le maire Donat Serres.

10 février – Soyez sportif!

Le premier des Beaux dimanches d’hiver démarre avec la Coupe Desjardins, la VIIe Classique hivernale de hockey. C’est l’occasion pour le public d’assister à une enlevante partie de hockey entre deux équipes de l’Association du hockey mineur de La Prairie. Les jeux gonflables, la trottinette sur neige et l’animation ambulante Cerfs-Garous amuseront aussi chacun des membres de la famille.

17 février – Soyez festif!

Le dimanche suivant, les tout-petits seront choyés avec une zone qui leur sera spécialement dédiée ainsi qu’une fermette et l’animation ambulante Stella et Chase. Certains d’entre eux seront plutôt impressionnés par la présentation des oiseaux de proie faite par Chouette à voir!, alors que d’autres préféreront se sucrer le bec avec la succulente tire sur la neige ou les guimauves et ananas grillés sur le feu. Les adultes, eux, pourront brûler des calories lors d’une séance d’exercices Vie-active. Tout ce beau monde se rassemblera par la suite pour admirer les œuvres sur le mur d’art pour enfants, un atelier offert dès 14 h.

Tous voudront aussi profiter de toutes les autres activités offertes sur place lors de ces deux journées: musique, anneau de glace et patinoire, ski de fond, prêt de raquettes, butte à glisser (prêt de tubes et tapis-luges) sans oublier chocolat chaud, soupe et café gratuits.

Pour connaître la programmation détaillée de ces deux journées, suivre le lien : https://www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/activite/les-beaux-dimanches-dhiver/

(Source : Communiqué Ville de La Prairie)