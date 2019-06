Les billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1000 $ n’auront plus cours légal dès 2021

Vous avez peut-être entendu récemment l’expression «cours légal» dans l’actualité. C’est que le gouvernement du Canada a annoncé le retrait du cours légal de certains billets de banque à compter du 1er janvier 2021. La décision s’applique aux billets de 1$, 2$, 25$, 500$ et 1000$.

Cette mesure découle des changements à la loi apportés à la suite du budget fédéral de 2018, qui ont donné au gouvernement le pouvoir de légiférer sur le cours légal des billets de banque.

Les billets émis par la Banque du Canada, de même que les pièces de monnaie frappées par la Monnaie royale canadienne, ont «cours légal». Ce terme technique signifie que l’État a fait de ces billets et de ces pièces la monnaie officielle du Canada. Autrement dit, c’est la monnaie acceptée au Canada pour le remboursement des dettes.

En gros, en supprimant le cours légal des billets de 1$, 2$, 25$, 500$ et 1000$, le gouvernement vous informe que vous ne devriez plus utiliser ces billets pour faire des transactions en argent comptant ou régler des dettes.

Cependant, rassurez-vous: cela ne signifie pas que les billets visés perdront leur valeur. La Banque du Canada continuera de les rembourser à leur valeur faciale (la valeur indiquée sur les billets), même après la suppression du cours légal.

Vous possédez certains de ces billets?

Si vous avez certains de ces anciens billets, quelques options s’offrent à vous.

-Vous pouvez les échanger. La façon la plus simple de le faire est de vous rendre à votre institution financière, qui vous les échangera contre de nouveaux billets ou déposera le montant dans votre compte.

-Vous pouvez les envoyer à la Banque du Canada, puisqu’elle continuera de les rembourser à leur valeur faciale. Pour des précisions sur la façon de vous faire rembourser vos billets à la Banque du Canada, veuillez consulter le banqueducanada.ca/billets/service-remboursement-billets-banque/.

-Vous pouvez conserver vos billets.

Vérifiez la valeur de vos billets avant de vous rendre à la banque

Certains billets, comme ceux de 25$ et de 500$, pourraient valoir beaucoup plus que le chiffre indiqué dessus. Pour savoir si votre billet de banque a une valeur différente auprès des collectionneurs, vous pouvez consulter un catalogue de monnaies ou obtenir une évaluation auprès de deux ou trois marchands de monnaies qui traitent avec les collectionneurs.

Pourquoi supprimer le cours légal de certains billets?

Les billets visés par cette annonce ne sont plus produits depuis des dizaines d’années. Certaines personnes pourraient ne pas les reconnaître et possiblement les refuser comme mode de paiement. En supprimant le cours légal des billets de 1$, 2$, 25$, 500$ et 1000$, le gouvernement aide à faire en sorte que les billets de banque en circulation au pays sont récents et faciles à utiliser.

La Banque du Canada, qui émet les billets de banque canadiens, appuie cette mesure. Favoriser la circulation de billets actuels permet à tous de profiter de billets pouvant être utilisés efficacement grâce à des éléments de sécurité qui les rendent difficiles à contrefaire.

Enfin, vous vous demandez peut-être si le gouvernement envisage le retrait du cours légal d’autres billets de banque. Pour l’instant, le gouvernement ne prévoit pas de supprimer le cours légal d’autres billets. Si cela se produit un jour, la population canadienne en sera informée bien à l’avance.

Si vous souhaitez en savoir plus au sujet du cours légal ou des billets de banque canadiens, visitez le banqueducanada.ca/billets ou @banqueducanada sur Twitter. Vous pouvez aussi suivre le Musée de la Banque du Canada sur Facebook à @BdCMusée.

(Source: Banque du Canada)