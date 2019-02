Les Cadillac CT6-V 2019 et Cadillac XT6 2020 dévoilés à Toronto

Article par Michel Deslauriers

La marque de luxe américaine présente deux nouveaux modèles au Salon de l’auto de Toronto, qui attireront vraisemblablement tous les deux beaucoup d’attention, mais pour des raisons bien différentes.

La Cadillac CT6-V 2019 fera étalage de son V8 biturbo de 4,2 litres, un tout nouveau moteur chez Cadillac qui développerait 550 chevaux et un couple de 627 livres-pied. Il disposera d’un système arrêt/redémarrage automatique et d’une désactivation de cylindres, et sera jumelé à une boîte automatique à dix rapports – le tout pour garder sa consommation à un niveau respectable.

La CT6-V sera produite en quantité très limitée, alors que seulement 275 unités ont été annoncés pour les États-Unis. On imagine qu’environ 25 unités seront réservées pour le marché canadien. Le prix devrait se situer à partir de 95 295 $ avant les frais de transport et de préparation.

Alors que les amateurs de performances admireront la CT6-V, les familles amoureuses des produits de luxe seront plutôt charmées par le Cadillac XT6 2020. Ce VUS intermédiaire à trois rangées est équipé d’un V6 de 3,6 litres produisant 310 chevaux ainsi que d’une boîte automatique à neuf rapports et d’un rouage intégral.

Le XT6 proposera une foule de caractéristiques disponibles, dont une chaîne audio Bose à 14 haut-parleurs, une sellerie de cuir semi-aniline, un ioniseur d’air dans l’habitacle, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges de deuxième rangée chauffants, un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif, une surveillance des angles morts, une alerte de trafic transversal arrière, une prévention de sortie de voie, un système de caméras à 360 degrés, une vision nocturne, des dossiers de sièges de troisième rangée à rabattage électrique, un rétroviseur intérieur à caméra, un affichage tête haute et une radio satellite SiriusXM 360L. Le système multimédia CUE obtient une molette multifonction montée sur la console centrale, introduit d’abord dans le VUS sous-compact Cadillac XT4 2019.

Le prix et la date de mise en vente du Cadillac XT6 2020 n’ont pas encore été annoncés.