Les Canadiennes joueront deux matchs à Brossard

Les Canadiennes de Montréal affronteront les Furies de Toronto au Complexe sportif Bell de Brossard à deux reprises, les 5 et 6 janvier.

Le match du 6 janvier à 13h30 sera l’affrontement annuel #YouCanPlay. La campagne You Can Play vise à assurer la sécurité et l’inclusion de tous dans le sport – incluant les athlètes, les entraîneurs et les partisans de la communauté lesbienne gay bisexuelle transgenre queer (LGBTQ).

Pour l’occasion, différentes activités seront organisées, notamment une compétition de selfie et une collecte de fonds via un encan silencieux incluant des items de collection uniques.

Les joueuses seront également disponibles pour rencontrer les partisans après le match. Geneviève Bannon, de Saint-Constant, joue avec les Canadiennes. elle a signé un contrat cette année.

Les Canadiennes, dont la Place Bell de Laval est le domicile habituel, occupent présentement le deuxième rang au classement général de la Ligue canadienne de hockey féminin, qui compte six équipes.