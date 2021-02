Les cas actifs de COVID-19 à nouveau stables sur le territoire

En date du 2 février, la Direction de santé publique de la Montérégie rapporte 140 personnes infectées par la COVID-19 dans les sept villes du territoire du Reflet, soit presque le même nombre que le 29 janvier, à deux cas près.

Sainte-Catherine et Candiac comptent 4 cas de plus chacune, puis 2 individus ont contracté le virus à Saint-Philippe. À Saint-Constant, on enregistre une baisse de 7 et La Prairie, de 4.

Bilan par ville

Sainte-Catherine: 20 (+4)

Saint-Constant: 44 (-7)

Candiac: 20 (+4)

La Prairie: 27 (-4)

Saint-Philippe: 8 (+2)

Saint-Mathieu: moins de 5 (stable)

Delson: 16 (-1)