Les cas actifs de COVID-19 en baisse dans toutes les villes du territoire

Les sept villes du territoire couvert par Le Reflet enregistrent une baisse notable des cas actifs de COVID-19, selon le bilan dressé par la Direction de santé publique de la Montérégie.

Le nombre de cas actifs total est ainsi passé d’environ 230 à 160 depuis le 15 janvier.

Les diminutions les plus marquées sont à Saint-Constant et Sainte-Catherine, avec plus d’une vingtaine de cas de moins en comparaison au dernier bilan. Elles demeurent néanmoins les municipalités les plus touchées. À Saint-Mathieu, la situation est quant à elle restée stable avec 5 personnes infectées.

Selon la Santé publique, le volume de tests effectués demeure le même que celui des derniers jours, soit environ 42 000 analyses par semaine pour l’ensemble de la Montérégie, a-t-elle précisé à Gravité Média.

Bilan par ville

Sainte-Catherine: 39 (-21)

Saint-Constant: 47 (-28)

Candiac: 25 (-8)

La Prairie: 28 (-6)

Saint-Philippe: 8 (-1)

Saint-Mathieu: 5 (stable)

Delson: 8 (-8)