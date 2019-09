Les citoyens manifestent pour le climat à La Prairie

Plus de 300 personnes ont lancé un cri du cœur pour l’environnement dans les rues de La Prairie, le vendredi 27 septembre, à l’occasion d’une manifestation pour le climat organisée par la Vigile verte. Citoyens, organismes communautaires et élus ont marché «pour l’avenir de leurs enfants et de la planète», ont-ils scandé.

C’est sous un soleil radieux et au son des klaxons des voitures que les manifestants, petits et grands, ont entrepris le défilé devant l’église dans le Vieux-La Prairie, vers 10h. Ils ont marché sur la passerelle de la route 132, puis ont terminé leur chemin sur les berges du bassin de La Prairie.

La manifestation pour le climat s’est inscrite dans un mouvement de protestation internationale.

Le Collège Charles-Lemoyne marche aussi

Les élèves du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine ont aussi pris part au mouvement en marchant environ 5 km dans les rues avoisinantes, presque tous vêtus de blanc, le 27 septembre en avant-midi. Leurs collègues du primaire de l’Académie internationale ont également manifesté en leur compagnie. Depuis, l’école secondaire privée a planté un arbre sur le terrain du campus pour marquer l’événement.