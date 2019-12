Les cliniques médicales hivernales de retour

Des cliniques médicales hivernales seront ouvertes de nouveau cette année, du 2 décembre au 31 mars, informe le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest. La plus proche est située à Châteauguay.

Les cliniques hivernales, qui sont aménagées à même des cliniques médicales existantes, offrent davantage de disponibilités pour des consultations en cas de problèmes de santé mineurs. Elles permettent aussi d’offrir à la population un meilleur accès en cas d’aggravation des symptômes ou si l’état de leur santé le requiert.

Ces cliniques sont mises sur pied en raison de l’accroissement important des besoins de soins de première ligne à cette période.

Clinique médicale Châteauguay

Adresse: 288, boul. d’Anjou, suite 220, Châteauguay

Ouverte les lundis, mercredis et vendredis (sauf le 25 décembre et le 1<@V>er<@$p> janvier), de 8h à 12h

Rendez-vous sur www.bonjour-sante.ca seulement.

Clinique médicale Mercier

Adresse: 464, boul. Saint-Jean-Baptiste, no 101, Mercier

Ouverte les 3, 10, 11, 17, 18 et 27 décembre ainsi que tous les mercredis de janvier et février et les mardis de mars, de 8h30 à 12h30.

Réservation par téléphone au (450) 699-0539.

En cas de doute sur la sévérité des symptômes et de besoin d’une évaluation de leur état de santé, les citoyens ont également plusieurs autres ressources à leur disposition: