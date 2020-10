Les Cobras en finale de la Ligue de baseball junior AA du Québec

À l’issue d’une saison écourtée en raison de la COVID-19, les Cobras de Saint-Constant se retrouvent en finale de la Ligue de baseball junior AA du Québec face aux Pirates de Laval. Ce, après avoir éliminé les Tigers du Lac Saint-Louis et les Brewers de Pointe-aux-Trembles.

La série en est une quatre de sept. Les Cobras ont pris l’avance à l’issue du premier match, disputé chez leurs adversaires, le 30 septembre. Ils n’ont fait qu’une bouchée des Pirates grâce à un blanchissage de 11-0, et ce, face «à leur meilleur lanceur et un des meilleurs de la ligue», se réjouit l’entraîneur-chef des Cobras, Éric Cadieux.

Fait à souligner le lanceur des Cobras, Émile Bellemare, a réussi 17 retraits au bâton, ce qui lui accorde le troisième meilleur rang de l’histoire de la ligue à ce chapitre. Il n’a permis qu’un seul coup sûr – un double – à un de ses adversaires. Il a aussi du même coup réalisé son premier jeu blanc en carrière, saison et séries confondues.

Les Cobras sont de retour en terre hostile ce soir (le 1er octobre), puisque les deux premiers matchs de la série se déroulent au domicile des champions de la saison régulière.

Samedi et dimanche, la série se transportera au parc Leblanc à Saint-Constant. Les matchs seront présentés à compter de 19h. Si la série se poursuit, le match no 5 est prévu à Laval, le 6 octobre, tandis que le suivant est prévu le lendemain à Saint-Constant. Le match no 7 – si nécessaire – est prévu le 10 octobre, à Laval.

Les deux meilleurs équipes

La finale oppose les deux meilleures équipes de la saison régulière. Même si Laval a terminé en tête du classement et remporté deux des trois affrontements entre les deux clubs, Saint-Constant ne vit aucun complexe d’infériorité.

«On ne frappait pas tellement bien cette saison, mais là, on a pris notre rythme, déclare l’entraîneur-chef. De plus, on a une belle équipe avec de la profondeur et des joueurs midget AA talentueux. Ils sont aussi forts que nos joueurs partants.»

Entraîneur depuis cet été, M. Cadieux est d’autant satisfait de son équipe qu’elle obtient de bonnes statistiques à plusieurs niveaux: moyenne au bâton (2e, points marqués (2e), coups sûrs (2e, buts sur balle (2e), etc.

«On a amélioré l’ensemble de notre fiche de 95% en comparaison à l’année passée», dit-il.

De plus, les joueurs sont plus disciplinés que jamais et l’esprit d’équipe est à son summum, observe-t-il.

Saison de 18 matchs

En raison de la pandémie qui a imposé un arrêt momentané aux activités sportives, les Cobras ont entamé la saison 2020 à la mi-juillet. La saison régulière était constituée de 18 matchs pour les 7 clubs de la Ligue de baseball junior AA. Normalement, la ligue comprend 10 équipes. Trois n’ont pas joué cet été.

«On peut être craints»

-Éric Cadieux, entraîneur-chef des Cobras

Fiche des Cobras vs Pirates

Saison régulière

1ers de la ligue: Pirates avec 14 victoires, 4 défaites

2es de la ligue : Cobras avec 11 victoires, 7 défaites

Trois confrontations en saison régulière

1er match: gain des Pirates 9-7

2e match: victoire des Cobras 13-12 en 15e manche

3e match: gain des Pirates 1-0