Les conditions à respecter pour faire du ski dans un parc de la SEPAQ cet hiver

La bonne nouvelle, c’est qu’on pourra effectivement faire du ski de fond et de la raquette dans les parcs nationaux de la SEPAQ cet hiver. En revanche, plusieurs mesures préventives sont mises en place pour faire respecter les nouvelles règles sanitaires.

Les mesures sont établies en fonction des désignations « rouge » et « orange » des régions où sont situés les parcs. Évidemment, c’est à nous de nous assurer que sa visite est conforme aux consignes de la Santé publique en vigueur dans sa région de provenance.

Une saison maintenue, mais pas comme les autres

Heureusement, une grande majorité de centres de visiteurs et de refuges seront ouverts pour la saison de ski, histoire que les gens puissent aller se réchauffer un petit peu.

Cependant, les salles à manger d’une aire de restauration en zone rouge seront fermées cet hiver. Celles en zone orange vont tolérer un maximum de 6 personnes par table.

La distanciation sociale, le port du masque et le respect de cellule familiale seront tous des sujets chauds extrêmement importants à respecter en tout temps dans tous les parcs de la SEPAQ.

Évidemment, la situation est toujours variable en fonction du nombre de cas et des consignes gouvernementales et de la santé publique.

Par exemple, la SEPAQ ne sait pas encore si elle va offrir la location d’équipement en zone rouge. Si elle le fait, on devra réserver réserve l’équipement 24 heures à l’avance et se présenter au comptoir à une heure précise pour éviter l’achalandage.

Le mieux, c’est de consulter la page dédiée aux mesures préventives et au coronavirus sur le site web de la SEPAQ avant de se présenter dans un parc, puisque celle-ci prend en compte les dernières recommandations en temps réel.

D’autres mesures pour les stations de ski

Outre les parcs de la SEPAQ, les différentes stations de ski ouvrent aussi leurs portes pour la saison hivernale. Dans leur cas, d’autres mesures de prévention ont été décidées,

Par exemple, tous les visiteurs de plus de 3 ans porter un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche à l’extérieur et pour utiliser les remontées mécaniques.

En zone rouge, les bottes doivent être mises au préalable, dans la voiture, et les cafétérias, les services de location d’équipements et les écoles de ski demeurent fermés.

Puisque la situation peut évoluer rapidement, le mieux consiste à communiquer directement avec les différentes stations pour s’informer de leurs procédures.

En gros, il manque seulement un peu de neige! ❄⛷