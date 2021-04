Les consignes sanitaires sont respectées à l’école des Cheminots, témoignent des parents

En réaction aux propos d’une mère d’un élève de l’école alternative des Cheminots, qui estime que les mesures sanitaires ne sont pas respectées, plusieurs parents ont tenu à témoigner à l’inverse, selon leur expérience, tout en soulignant le travail du personnel scolaire. Ils abondent dans le même sens que le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) et approuve ainsi la version du CSSDGS donnée au Journal.

Si certains internautes ont exprimé leur opinion en des termes vulgaires sur Facebook, d’autres ont fait parvenir directement un message au Journal afin de faire valoir respectueusement leur point de vue.

«C’est l’école que fréquentent mes enfants. La situation décrite dans l’article ne représente pas la réalité. Je crois que les mêmes règles sont en place que dans les autres écoles et les recommandations de la santé publique sont appliquées», affirme pour sa part Delphine Grillot.

Elle fait savoir que les parents doivent aller chercher les enfants à l’école, ainsi que leur fratrie, lorsqu’ils sont malades et que les documents appropriés sont envoyés advenant un cas de COVID-19 au sein de l’établissement scolaire.

«Les classes sont bel et bien fermées», dans ces cas, exprime-t-elle.

Gâteaux controversés

Une autre mère impliquée explique quant à elle que les gâteaux à l’accueil, une pratique également questionnée par certains, y étaient «pour remercier le personnel et nous n’avons pas le droit d’accès à l’école. Avant, je pouvais y être trois à quatre fois par semaine et depuis la crise je n’ai pas remis les pieds dans l’école depuis plus d’un an. Quand je me présente à l’école pour remettre la boîte à lunch oubliée de mon fils, je dois la laisser à l’entrée entre les deux portes avec son nom dessus».

Selon elle, lorsqu’il y a eu un cas positif à l’école dernièrement, ceux qui avaient été en contact directement avec la personne en question ont été mis en quarantaine et ont passé un test de dépistage, contrairement à ce qui a été avancé précédemment.

Ayant discuté avec plusieurs parents, elle affirme qu’«on sent nos enfants en sécurité et que les mesures sont bien respectées».