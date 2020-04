Les députés soutiennent les banques alimentaires

Les députés de Sanguinet et de La Prairie, Danielle McCann et Christian Dubé, ont remis des chèques-cadeaux de marchés d’alimentation à des organismes communautaires qui offrent de l’aide alimentaire sur le territoire. Ce don totalise plus de 20 000$.

Le Complexe le partage, l’Entraide Saint-Mathieu, Sourire sans fin à Saint-Rémi, l’Entraide Saint-Philippe, la Corne d’abondance à Candiac et le Club des copains à Delson bénéficieront de cette aide.

«En cette période pour le moins difficile, il est plus que jamais essentiel, voire urgent, de s’entraider, a indiqué Mme McCann par voie de communiqué. La nourriture est la base de tout. Il faut s’assurer que tous et chacun ait quelque chose à manger. Nous devons tous être solidaires.»

Son homologue abonde dans le même sens.

«Encourager les commerces locaux est une excellente façon de démontrer notre soutien. Tous ensemble, nous passerons au travers. Ça va bien aller», assure M. Dubé.

Des bureaux de circonscription actifs

Les deux députés affirment que leurs bureaux de circonscription travaillent sans relâche depuis le début de la crise pour s’assurer que toute la population ait toute l’information nécessaire pour passer à travers cette crise sans précédent.

De plus, ils rappellent qu’une page Facebook a été créée, afin d’aider les commerçants locaux à faire la promotion de leurs produits. Elle s’appelle Achat local – La Prairie, Sanguinet et Châteauguay.

(Source: Bureau de la députée Danielle McCann)