Les échos du conseil de La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Aide financière pour le Défi Pierre Lavoie

La Ville de La Prairie a octroyé 250$ à l’équipe de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries (CSDGS) dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), lors de sa séance du 14 janvier. Les représentants de la CSDGS participeront à la 10e édition du 1000 km du GDPL qui déroulera du 13 au 16 juin.

Prolongation de contrat

Le conseil municipal renouvelle pour cette année le contrat auprès de PG Solutions pour l’entretien et le soutien des applications informatiques de la Ville, incluant celles, de la Cour municipale. Le montant est de 122 215$, taxes incluses.

Vidéosurveillance

La Prairie a adopté une résolution modifiant la politique administrative relative à l’utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics. La résolution vise à prolonger de 15 à 30 jours la durée de conservation des renseignements recueillis par vidéosurveillance. «La Ville La Prairie s’efforce d’assurer au personnel et aux citoyens un environnement sûr et sécuritaire dans tout lieu public. Les systèmes de sécurité par surveillance vidéo servent de complément aux autres moyens utilisés pour promouvoir et favoriser un tel environnement», lit-on dans ladite politique.

Création d’un poste de cadre et juriste

Magali Lechasseur, avocate, a été embauchée afin d’assumer le nouveau poste de cadre de juriste au Service du greffe et des affaires juridiques. Elle occupe ses nouvelles fonctions depuis le 15 janvier.

Permanence

La Ville de La Prairie a confirmé la permanence d’employés dont Martin Lavoie, à titre de directeur du Service des loisirs, de Dominique Beaumont, à titre de directrice du Service des communications, et de Marc-André Giroux, à titre de lieutenant au Service de sécurité incendie.

Service de sécurité incendie

C’est le 28 janvier que sera prévue la date d’entrée en fonction du nouveau directeur du Service de sécurité incendie. Cette personne, dont le nom n’a pas été dévoilé, succédera à Sylvain Dufresne qui a quitté ses fonctions le 13 août 2018.