Les échos du conseil de La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Aide au Club photo La Prairie

Une aide de 500$ a été octroyée au Club photo La Prairie afin que cet organisme sans but lucratif puisse poursuivre ses activités.

Montant pour le patinage artistique

La Ville de La Prairie a founi une aide financière de 300$ au Club de patinage artistique de La Prairie dans le cadre de sa 52e revue sur glace annuelle les 4 et 5 mai.

Marche pour le diabète

Un élève de La Prairie, Samuel Dominguez, inscrit au programme d’éducation internationale du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine a décidé d’organiser une marche de sensibilisation sur le diabète dans le cadre de son travail scolaire. L’événement aura lieu le 13 avril à compter de 11h45. Le départ se fera au Lucie-F.-Roussel. Le conseil a donné son aval pour la tenue de cette activité.

Renouvellement avec la Régie de police

La Ville de La Prairie a adopté une résolution indiquant qu’elle est intéressée à renouveler l’entente intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Celle-ci avait pris fin le 31 décembre 2018. Une copie de la résolution a été envoyée aux autres municipalités membres de la Régie.

Contrat fourniture de bureau

Le conseil a octroyé un contrat de 16 215$ à la compagnie Hamster / Rubanco pour la fourniture de bureau et papeterie, pour un an, à compter du 5 mars, avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement.

Contrat pavage et bris d’aqueduc

L’entreprise Pavage du Haut-Richelieu a reçu un contrat de 57 602$ pour des travaux de pavage de grandes surfaces, de bris d’aqueduc et ajustement de puisards et regards, pour un an, à compter du 5 mars.

Annulation du contrat de piscine

Le conseil a annulé l’appel d’offres concernant la reconstruction de la piscine municipale. Trois soumissions avaient été reçues, soit celles de Gémel, GBI Experts-conseils et LGT. La firme Gémel n’a pas obtenu la note de passage minimale lors de l’analyse du dossier. Quant à GBI Experts-conseils et LGT, leur soumission respective se sont avérées non conforme lors de l’étude du dossier par la Ville.

Grand prix Lapraicyle 2019

La Prairie a autorisé la fermeture de rues dans le cadre de la tenue du grand prix Lapraicycle qui aura lieu le 11 mai, entre 7h et 16h. La rue des Tulipes, entre la rue des Violettes et le boulevard des Champs-Fleuris;

Le boulevard des Champs-Fleuris, entre la rue des Tulipes et le boulevard de la Magdeleine;

Le boulevard de la Magdeleine, entre le boulevard des Champs-Fleuris et la rue des Violettes;

La rue des Violettes, entre le boulevard de la Magdeleine et la rue des Tulipes.