Les écoles de conduite Tecnic veulent rouvrir «pour le bien des jeunes»

La chaîne d’écoles de conduite Tecnic, qui exploite des succursales à Saint-Constant et La Prairie, se dit prête à accueillir de nouveau les apprentis conducteurs. Elle évalue que 60 000 d’entre eux n’ont pas pu recevoir de permis de conduite d’auto, de moto, de camion, de cyclomoteur et de 3 roues depuis sa fermeture forcée il y a plus de deux mois.

L’entreprise voudrait le faire notamment «pour les jeunes de 16 à 24 ans qui ont vu leur école fermée et leur vie sociale réduite au maximum, afin de briser leur isolement et de poursuivre leur cheminement vers l’âge adulte. Obtenir son permis est source d’épanouissement et de liberté, deux choses dont les jeunes ont grandement besoin ces temps-ci», estime-t-elle, en précisant que cette tranche d’âge constitue 85% de sa clientèle.

La directrice générale des écoles Tecnic, Mylène Sévigny, dit espérer recevoir rapidement l’aval du gouvernement pour reprendre ses services. Elle assure que son réseau se conformera aux recommandations de la CNESST le moment venu. L’entreprise a soumis des propositions de mesures sanitaires au gouvernement pour que celui-ci puisse s’en inspirer lorsqu’il autorisera la réouverture des écoles de conduite.

«Les jeunes veulent travailler, veulent reprendre une vie un tant soit peu normale. Nos 785 formateurs sont prêts à reprendre du service et les parents ont un peu plus de temps pour accompagner les jeunes conducteurs dans leur période de pratique», affirme-t-elle.

Cette dernière se considère comme un partenaire de la relance économique, puisque l’industrie des écoles de conduite génère près de 100 M$ de chiffres d’affaires et qu’elle emploie plus de 2 000 travailleurs, précise Tecnic.

Des mesures que Tecnic souhaite appliquer

-Les cours théoriques seront dispensés par l’entreprise de plateforme de visioconférence, afin d’éviter que plusieurs personnes se retrouvent ensemble dans une pièce fermée.

-Pendant les cours pratiques, le lavage des mains et la désinfection du véhicule se feront entre chaque client.