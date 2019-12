Les enchères du journal Le Reflet rapportent plus de 2 000 $ pour le Complexe le partage

Les enchères publiques de Noël organisées par le journal Le Reflet et Gravité Média ont permis d’amasser un montant de 2 150$ grâce à 9 lots sur lesquels des lecteurs ont misé entre le 11 et le 19 décembre. Le montant sera remis au Complexe le partage à La Prairie, afin de venir en aide aux plus démunis.

La lutte s’est poursuivie jusqu’à la dernière seconde, notamment pour le bâton de hockey autographié par le joueur des Canadiens, Paul Byron. Le gagnant a remporté son enchère avec une mise de 280$, une minute avant la fermeture de celle-ci. Le lot a été offert par l’épouse du joueur, Sarah Leblond. Les résidents de Candiac s’impliquent dans la communauté.

Une chaude bataille s’est aussi livrée pour la toile de l’artiste constantine Janick Ericksen, qui a été adjugée à Marie-Michèle Dubeau grâce à sa mise la plus élevée à 675$ à 16h pile, heure marquant la fin des enchères.

Autres lots:

-Un café avec Claude Poirier: accordé à Patrice Paradis pour un montant de 65$;

-Le livre Steve Bégin, ténacité, courage leadership, autographié par l’ex-hockeyeur: accordé à Julie Thériault, pour un montant de 35$;

-Deux billets pour un match des Canadiens: accordés à Mathieu Paquette, pour un montant de 375$;

-Souper à La Piazzetta et spectacle de Katherine Levac ainsi qu’une photo avec l’humoriste: accordés à Annie Becotte, pour un montant de 130$.

-Logo d’entreprise réalisé par Gravité Média: accordé à Audrey, dont nous ignorons le nom de famille, pour un montant de 245$;

-Conférence de l’équipe de rédaction du Reflet: accordée à Marie-Claude Poitras pour un montant de 100$. Un lecteur a demandé aux journalistes d’offrir une deuxième conférence à d’autres élèves, ce qu’elles ont accepté, à Olivier Maurice, qui a égalé la mise la plus élevée de 100$.

-Une nuit dans un prêt-à-camper au RécréoParc à Sainte-Catherine: accordé à Mathieu Paquette, au montant de 100$.

Donateurs

Le Reflet remercie les donateurs des lots, soit Paul Byron et son épouse Sarah Leblond, l’artiste Janick Ericksen, Steve Bégin et les Éditions Hurtubise, Claude Poirier, Trivium Avocats, La Piazzetta, la salle Richard-Sauvageau et Avanti Groupe, le RécréoParc ainsi que Gravité Média.