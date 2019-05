Les enseignants du Collège Jean de la Mennais en faveur d’une grève

Les enseignants et enseignantes ont voté à 71% en faveur d’une grève de quatre jours lors d’une assemblée générale, le 29 mai. Ils négocient avec la direction depuis septembre au sujet de leurs conditions de travail.

Le comité exécutif du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège (SEECJDLM-CSN) n’a pas fixé de date pour le déclenchement de la grève.

Le Syndicat et la direction ont participé à 14 rencontres pour négocier, dont 6 en présence d’une conciliatrice du ministère du Travail, sans en venir à une entente.

Mathieu Bonin, président du SEECJDLM-CSN, se dit satisfait des résultats du vote. Il ajoute espérer que cela fasse débloquer la table de négociations.

«La direction maintient ses demandes de recul (augmentation de la tâche éducative et retrait de l’indexation des primes d’assurances collectives) et refuse de considérer les demandes syndicales relatives à la tâche éducative au secondaire et au nombre d’élèves au primaire», peut-on lire dans un communiqué envoyé par la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Léandre Lapointe, vice-président et responsable au FNEEQ-CSN, affirme que la direction se campe sur ses positions. Le Syndicat a l’appui du Conseil central de la Montérégie dans le dossier.

La direction en mode solution

Hugo Morissette, porte-parole de la direction du Collège Jean de la Mennais, indique que celle-ci déplore le résultat du vote. Elle souhaite trouver une solution le plus rapidement possible afin que les élèves «ne paient pas pour des mésententes d’adultes, surtout si près de la fin de l’année scolaire».

«La direction ne souhaite pas négocier sur la place publique», dit M. Morissette lorsque questionné sur les enjeux à la table de négociations avec le Syndicat.

Une rencontre entre les deux parties est prévue au début du mois de juin.