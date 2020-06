Les enviroconseillers de la MRC sont de retour

L’équipe verte de la MRC de Roussillon débute sa tournée saisonnière des 11 municipalités afin d’informer les citoyens sur les différentes collectes.

Le 18 juin, l’équipe entamait ses rencontres avec les résidents d’immeubles de multilogements et de commerçants, entre autres, afin de leur faire connaitre les nouveaux services de collecte offerts par la MRC, dont la nouvelle collecte de volumineux aux immeubles de Châteauguay, Delson et Saint-Constant, puis de résidus pour les appartements et condos à La Prairie, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.

La MRC fait remarquer que la pandémie a «provoqué de nombreux changements de comportement chez les citoyens». Elle dénote notamment l’augmentation d’emballages de commerce en ligne dans les bacs de recyclage et des matières résiduelles.

L’équipe verte a le mandat de sensibiliser les résidents en partageant, par exemple, des trucs et astuces pour l’utilisation du bac brun. Elle le fera en respectant les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19.

