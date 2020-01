Les gagnants de la Ligue de hockey cosom

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine a tenu ses finales de catégories de la saison d’automne au cours du mois de décembre. Voici les faits saillants:

Catégorie 6-7 ans: une rencontre au sommet entre la première place, le PEI-CCL, et la deuxième place occupée par les Dynamiques. La logique fut respectée avec une victoire de PEI-CCL dans un match très serré qui s’est soldé par la marque de 5-4.

Catégorie 8-9 ans: la finale opposait l’Académie internationale aux Dynamiques et elle fut intense et serrée jusqu’à la toute fin. Les deux gardiens ont fait les arrêts clés et ont livré une chaude dispute. Vers la fin de la partie, Xavier Deslandes a marqué et a permis à l’Académie internationale de l’emporter par la marque de 2-1. Une mention spéciale à Antoine Houle, le meilleur gardien de la saison, et à Xavier Deslandes, meilleur pointeur de la saison.

Catégorie 10-11 ans: le parcours de l’équipe championne C.S. Bernard Miron a été ardu, car l’équipe a dû gagner son match de quart de finale pour ensuite remporter la demi-finale en fusillade. Le CSBM a par la suite conclu son parcours en beauté en remportant la finale contre l’équipe qui avait terminé en première place lors de la saison régulière, le Campus LSL. Alexis Joubert a inscrit le but victorieux permettant à son équipe de mieux respirer et de prendre une plus grande avance par la suite avant de gagner le match.

Catégorie 12-14 ans: les gardiens de but Thierry Snider et Raphaël Giroux ont cumulé les beaux arrêts malgré la marque finale de 5-4 pour le Bantam AAA contre le C.S. Bernard Miron. Ce match serré s’est d’ailleurs terminé en tirs de barrage.

Catégorie 15-17 ans: le Midget espoir s’est imposé par la marque de 9-3 lors de la grande finale face aux Dynamiques. Jacob Perrovechio a inscrit 5 buts dans la victoire des siens.

Catégorie adultes 25+ du lundi: l’équipe des Dynamiques a réussi un grand coup en gagnant contre la deuxième place au classement général par la marque de 2-1 en tirs de barrage lors de la demi-finale. Par la suite, l’équipe est sortie encore plus forte dans son match de finale contre les champions de la saison régulière en l’emportant 7-4 contre le C.S. Bernard Miron.

Catégorie adultes 25+ du mercredi: les Riverains ont soulevé la coupe LHCL après une finale âprement disputée. Ils ont défait les Dynamiques par la marque de 3 à 2. Dominick Lessard a inscrit le but vainqueur et Patrick Cusson a été très solide devant son filet. Pas moins de 10 équipes se disputaient la Coupe LHCL dans cette catégorie.

Catégorie femmes: l’ACCL a mis la main sur la précieuse coupe LHCL en défaisant en grande finale le C.S. Bernard Miron par la marque de 2 à 1. Stéphanie Poitras-Plante a mené l’attaque des championnes avec 1 but et 1 passe. Le match fut chaudement disputé et aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Le CSBM n’a donc pu réussir le doublé soit le championnat de la saison et la coupe.

Catégorie adultes 18+ : Lorsque l’on dit que tout est possible en séries éliminatoires, la preuve a été démontrée par le C.S. Bernard Miron qui s’était classé en dernière position au classement. L’équipe a gagné la finale par la marque de 4-2 contre les Dynamiques. Simon Tzaud a inscrit le but qui a permis à son équipe de prendre l’avance en fin de match et par la suite concrétiser la victoire des siens avec un but dans un filet désert.

La LHCL tient à féliciter ses 500 quelques joueurs et joueuses pour cette belle saison. Elle tient de plus à remercier tous ses entraîneurs et ses capitaines pour leur grande implication.

La saison d’hiver s’est amorcée le 13 janvier dernier et quelques places sont encore disponibles dans certaines catégories. Pour plus d’information, contacter Roger Côté, président, au 514 209-1380.