Les gens hospitalisés pourront regarder la télé gratuitement

Les Fondations des hôpitaux du Suroît et Anna-Laberge vont défrayer les coûts reliés à la télévision pour les patients qui sont hospitalisés.

Les deux Fondations se sont associées avec le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest afin d’offrir le débrouillage des téléviseurs. Habituellement, les coûts par jour sont de 11 $ (Hôpital du Suroît) et 13 $ (Anna-Laberge) pour le service de téléviseur.

Le fournisseur du service de télévision, Hôpitel, a consenti à une réduction importante des frais journaliers liés à la location des téléviseurs ce qui a permis de concrétiser le projet. Le débrouillage des quelque 375 téléviseurs est prévu pour 30 jours. il y aura une réévalution du service selon l’évolution de la situation au-delà de ce premier mois.

« L’ennui généré par les mesures de confinement peut générer un stress chez les patients hospitalisés de la région. Avec cette action, nous espérons soulager un peu les patients et égayer leur journée, mentionne Michèle Cyr-Lemieux, directrie générale de la Fondation de l’Hôpital du Suroît. Nous sommes particulièrement fiers de collaborer à une initiative qui unit notre Fondation, la Fondation Anna-Laberge et le CISSS de la Montérégie-Ouest. C’est une belle preuve qu’ensemble, nous pouvons aider un plus grand nombre de gens. »

« Le rôle de la Fondation Anna-Laberge est d’être présent quand le patient a besoin de nous et de soutenir les équipes soignantes, a témoigné Annick Charest, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Anna-Laberge. Nous pensons qu’en rendant possible le débrouillage des téléviseurs, nous accomplissons notre mission de bienveillance en plus d’être concrètement utile durant la pandémie de COVID-19. »

« Merci aux Fondations de l’Hôpital du Suroît et Anna-Laberge pour votre générosité envers nos patients, indique Yves Masse, président directeur général du CISSSMO. Ce don aura définitivement un impact positif direct sur leur séjour dans nos hôpitaux en cette période de

confinement. En ces temps exceptionnels, nos fondations ont mis sur pieds plusieurs initiatives pour soutenir le réseau de la santé. Nous sommes choyés d’avoir des partenaires aussi impliqués.»