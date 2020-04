Les hôpitaux de la région se préparent à traiter des cas de COVID-19

Des zones de confinement ont été installées dans certains secteurs hospitaliers du réseau du Centre de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO). Une mesure qui permettra de prendre en charge des patients atteints de la COVID-19 si le ministère en fait la demande.

«La création de zones de confinement consiste à ajuster les espaces physiques ainsi que les soins et services offerts, et ce, en fonction des recommandations et des meilleures pratiques du ministère de la Santé et des Services sociaux», explique Mélissa Gilbert, agente d’information aux communications externes du CISSSMO.

Des zones de confinement ont notamment été mises en place à l’urgence, aux soins intensifs et dans certaines unités de chaque établissement du CISSSMO. Les aires ambulatoires, les aires d’attente et les aires de soins sont revues pour le déploiement de ces zones. Leur taille sera ajustée en fonction du nombre d’usagers à accueillir.

En ce moment, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande que tous les usagers qui reçoivent un diagnostic COVID-19 positif qui nécessitent une hospitalisation soient transférés dans les hôpitaux désignés de la Montérégie ou de Montréal. Il n’y a pas d’hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Ouest désignés en ce moment.