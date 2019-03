Les Jeep Renegade et Compass hybrides viendront-ils au Canada?

Article par Guillaume Rivard

Jeep est l’une des marques les plus importantes de FCA au niveau international – ses ventes mondiales ont atteint un sommet en 2018 – et le constructeur a déjà dévoilé son plan d’électrifier la gamme de Jeep au cours des prochaines années.

Cette semaine au Salon de l’auto de Genève 2019, le voile s’est levé sur les Jeep Renegade et Compass hybrides rechargeables.

D’abord, les chiffres. Les deux modèles exploitent un nouveau moteur à essence turbocompressé de 1,3 litre qui fait équipe avec un moteur électrique pour générer une puissance située quelque part entre 187 et 236 chevaux (le nombre exact n’a pas encore été certifié). Ils atteignent 100 km/h en sept secondes environ. En mode électrique, leur autonomie peut grimper à 50 kilomètres et leur vitesse de pointe, à environ 130 km/h.

Mais surtout, il faut retenir que le groupe motopropulseur hybride confère à ces petits VUS la réponse du moteur et l’accélération rapide qu’ils manquent désespérément, en plus de diminuer leurs émissions et d’améliorer leurs capacités hors route déjà très bonnes grâce au couple accru produit par le moteur électrique et à la possibilité de l’ajuster avec énormément de précision à basse vitesse, selon FCA.

Le nouveau système intégral électrique des Jeep Renegade et Compass hybrides rechargeables fait en sorte que l’essieu arrière est entraîné par le moteur électrique et non par l’arbre de transmission. La distribution du couple entre les essieux se fait donc de manière indépendante et plus efficace qu’avec un système mécanique.

Une autre caractéristique qui distingue ces modèles est leur tableau de bord et leur écran multimédia, qui ont été mis à jour pour afficher les données du système hybride.

Tout ceci est bien beau, mais il y a un problème : les Jeep Renegade et Compass hybrides rechargeables ne sont pas prévus pour le marché nord-américain… du moins, pas encore. Nous pourrions les avoir éventuellement si la demande est suffisante, a confié le grand patron de FCA en Europe, Pietro Gorlier. Or, en 2018, le Renegade a été l’un des 10 véhicules les moins vendus au Canada.

La production du Jeep Renegade hybride rechargeable débutera vers la fin de 2019 et le Compass hybride rechargeable suivra au début de l’année prochaine.