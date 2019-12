Les Jeux du Québec ne se tiendront pas à Châteauguay

À lire aussi Châteauguay se mobilise pour l’obtention des Jeux du Québec d’été de 2022

Sports Québec s’est arrêté sur la candidature de Rimouski plutôt que celle de la Ville de Châteauguay pour la tenue de la 57e Finale des Jeux du Québec-Été en 2022.

« En raison de la qualité des candidatures déposées par les trois milieux candidats, nous constatons que Châteauguay, Drummondville et Rimouski possèdent les capacités requises pour accueillir une Finale des Jeux du Québec. Cependant, comme dans toute compétition sportive, et à l’image des Jeux du Québec, un gagnant doit monter sur la première marche du podium. En ce sens, de façon consensuelle, les membres du Comité de sélection et le Conseil d’administration de Sports Québec, tiennent à féliciter la Ville de Rimouski », a affirmé Michel Allen, président du conseil d’administration de Sports Québec par voie de communiqué.

Le maire Pierre-Paul Routhier semblait très déçu de la nouvelle, mais n’a pas voulu commenter lors d’un entretien téléphonique avec Le Soleil de Châteauguay. Quand à Jasmin Felx, représentant de la région du Sud-Ouest des Jeux du Québec, il se dit extrêmement fier du dossier que le comité de candidature de Châteauguay a déposé.