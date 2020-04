Les loisirs de Candiac dans les résidences de ses citoyens

Les Candiacois ont désormais accès aux loisirs de leur Ville en ligne, alors que celle-ci s’est vue contrainte d’interrompre sa programmation printanière.

Candiac rend accessibles des activités sportives, culturelles et communautaires auxquelles les citoyens peuvent participer dans le confort de leur salon «afin de rendre cette période d’isolement plus agréable pour les petits et les grands».

Chaque semaine, soit le lundi, de nouvelles activités seront mises en ligne par le Service des loisirs.

Dans sa première programmation hebdomadaire, la Municipalité offre notamment une histoire à écouter à la maison et l’heure du conte virtuelle, l’apprentissage du tricot et un spectacle virtuel du cirque Flip fabrique.

