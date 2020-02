Les maires des villes voisines de Kahnawake prônent le dialogue

Les maires de la MRC de Roussillon s’opposent à une intervention de la police pour démanteler la barricade sur la voie ferrée du Canadien Pacifique à Kahnawake, a fait part le préfet et maire de Delson Christian Ouellette.

«On souhaite que ça se règle pacifiquement. La MRC souhaite que les discussions se poursuivent et s’intensifient», a affirmé M. Ouellette en entrevue au Soleil de Châteauguay vendredi matin. «On ne veut pas du tout d’intervention de la police. L’histoire a démontré que ce n’est pas la meilleure des alternatives.»

Le préfet qui représente 11 villes voisines de Kahnawake a indiqué que lui et Pierre-Paul Routhier, préfet suppléant et maire de Châteauguay, avaient rencontré le grand chef Joe Norton la semaine dernière. «Nous voulions discuter et comprendre les enjeux. Nous avons offert de participer à la recherche de solutions», a indiqué Christian Ouellette.

Il a souligné que le blocus des rails avait un impact important sur tous les citoyens du territoire, notamment en empêchant la circulation du train de banlieue. Les représentants de la MRC ont proposé aux dirigeants de Kahnawake de laisser passer les trains de passagers, a mentionné le préfet. «Ils nous ont fait comprendre que cette solution n’était pas envisageable en raison de la situation à Belleville. Une demande similaire a été formulée. Les compagnies ferroviaires ont fait suivre des convois de marchandises en même temps que les trains de passagers. Alors la confiance n’est plus là», a indiqué Chrisitan Ouellette.

La rencontre avec les gens de Kahnawake a été «très cordiale», a-t-il assuré. «J’ai senti une grande ouverture de leur part à avoir de bonnes relations avec leurs voisins. Ç’a été une belle rencontre constructive», a-t-il affirmé.

Le préfet a rappelé qu’il y avait eu des rapprochements entre Kahnawake et la MRC ces derniers mois. Il a notamment mentionné le transfert à la communauté mohawk d’ossements autochtones trouvés à La Prairie.

«On est voisins et on va rester voisins. C’est important de tisser des liens en se parlant, en se côtoyant, pour le développement de nos communautés», a fait valoir Gilles Marcoux, directeur général de la MRC de Roussillon. Celle-ci va continuer dans cette voie, a assuré le préfet. «La MRC va aussi faire pression sur le gouvernement pour que la situation se règle. Il faut tirer des leçons de ce qui se passe», a avancé Christian Ouellette. «Tous les éléments revendiqués sont à négocier avec le fédéral», a-t-il noté.

Le préfet a donner un coup de chapeau à EXO, qui a mis en service des autobus pour compenser l’interruption du train de banlieue. «EXO fait un excellent travail», a-t-il apprécié.

De son côté, le préfet suppléant Pierre-Paul Routhier a indiqué que la rencontre avec le grand chef, survenue à la demande de la MRC, avait «très bien été». «La décision de lever la barricade sera communale. Toute la communauté va décider», a-t-il affirmé au Soleil de Châteauguay.

Christian Ouellette s’est dit très confiant de dénouer l’impasse en misant sur la discussion.

Le territoire de la MRC de Roussillon englobe 11 municipalités, soit Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.